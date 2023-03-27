- Расстроился, что не удалось сыграть с домашнем матче с командой Ирака? Не то, чтобы расстроился, я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму. Поэтому мы с ним решили, что я не приму участия в этих двух играх.
Дмитрий Баринов был в расположении сборной России во время обоих товарищеских матчей с Ираном и Ираком в марте, однако в игре в Тегеране так и не появился на поле, проведя весь матч на скамейке запасных. Во время домашней встречи с иракцами в Санкт-Петербурге футболист не попал в заявку россиян и провел игру на трибунах за скамейкой запасных. У Баринова была диагностирована травма колена.
Всего за сборную России полузащитник "Локомотива" сыграл 15 матчей, в которых не смог отметиться ни одним результативным действием.
Источник: ТАСС
Баринов: я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но с тренером решили, что не надо рисковать
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов заявил, что рассчитывал сыграть в обоих товарищеских матчах в марте
Фото: "РФС"