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Баринов: я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но с тренером решили, что не надо рисковать

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов заявил, что рассчитывал сыграть в обоих товарищеских матчах в марте
Фото: "РФС"
- Расстроился, что не удалось сыграть с домашнем матче с командой Ирака? Не то, чтобы расстроился, я как бы ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму. Поэтому мы с ним решили, что я не приму участия в этих двух играх.

Дмитрий Баринов был в расположении сборной России во время обоих товарищеских матчей с Ираном и Ираком в марте, однако в игре в Тегеране так и не появился на поле, проведя весь матч на скамейке запасных. Во время домашней встречи с иракцами в Санкт-Петербурге футболист не попал в заявку россиян и провел игру на трибунах за скамейкой запасных. У Баринова была диагностирована травма колена.

Всего за сборную России полузащитник "Локомотива" сыграл 15 матчей, в которых не смог отметиться ни одним результативным действием.

Источник: ТАСС




Сборная России Баринов
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