- Как я отреагировал на большое количество трансферов легионеров в "Химках"? Все легионеры - парни хорошие, нормальные. Сразу влились в коллектив. Руководство и тренерский штаб решили так - подписывать иностранцев. Я же не могу их за это упрекать. Вон, в "Краснодаре" играют десять иностранцев - и что? Не особо побеждают. Они лучше смотрелись в том сезоне, когда играли воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а играют иностранцы. Какой толк? Если у тебя такая школа и воспитанники, смысл играть иностранцами?
Резиуан Мирзов на правах свободного агента перебрался в подмосковные "Химки" из "Спартака" в 2020 году. В текущем сезоне 29-летний российянин принял участие в 21 игре за клуб, в которых оформил 2+3 по системе гол плюс пас. Его соглашение с командой рассчитано до конца этого сезона. "Химки" находятся в зоне прямого вылета, занимая 15 строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров. В их копилке всего 13 набранных очков. От зоны стыковых матчей подмосковный коллектив отделяет четыре балла. "Краснодар" расположился ровно в середине таблицы первенства России, на 8 месте. "Быки" набрали 29 очков за 10 туров до конца чемпионата. Команды на данный момент разделяют 16 очков.
Источник: Sport24
Мирзов: в "Краснодаре" играют 10 иностранцев - и что? Они лучше смотрелись, когда играли воспитанниками
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов порассуждал о количество легионеров в командах РПЛ.
Фото: РПЛ