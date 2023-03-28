- Можно сказать, что без официальных матчей наша сборная деградирует. Чем больше матчей с хорошими соперниками, тем больше рост игроков и команды. Не считаю, что азиатская конференция слабая. Там команды хорошего уровня. Сейчас мы были бы там как минимум середняками. Но в скором времени могли бы подняться и повыше, стать одной из лучших сборных.
Сборная России провела уже пять матчей подряд с соперниками из Азиатской футбольной конфедерации (АФК): Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Ираком. В этих встречах россияне смогли одержать лишь две победы, трижды сыграв вничью. В РФС рассматривают возможность перехода в АФК из УЕФА из-за бессрочной дисквалификации, наложенной на Россию европейской организацией. Напомним, российские клубы также лишены возможности игры в еврокубках.
Источник: "Евро-Футбол"
Коновалов: без официальных матчей сборная России деградирует. В Азии сейчас были бы середняками
Бывший игрок "Спартака" Андрей Коновалов заявил, что сборная России деградирует без официальных матчей.
Фото: РФС