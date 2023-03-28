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Канчельскис: в ближайшее время никаких еврокубков и международных игр не будет. Двери в Европу закрыты

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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что для российских команд и сборной закрыты двери в Европу.
Фото: Globall Look Press
- Нужно быть реалистами, сейчас мы просто будем играть товарищеские матчи. Это хороший период, чтобы посмотреть на всех футболистов, работать на перспективу. Думаю, что лет через семь нас снова вернут, или может, через пять. Хотелось бы ошибаться, конечно. Но в ближайшее время никаких еврокубков и международных игр не будет. Двери в Европу закрыты.

Последний раз российские клубы играли в еврокубках в прошлом сезоне, до бана, наложенного ФИФА и УЕФА после событий на Украине в феврале прошлого года. По итогам сезона 2021/2022 российские команды не получили мест ни в одном из европейских соревнований. Сборная России свой последний официальный матч провела еще в 2021 году, когда встречалась с Хорватией в Сплите в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Источник: "РБ Спорт"


Канчельскис
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