Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Грузия
1 - 1 1 1
НорвегияЗавершен
Румыния
2 - 0 2 0
Беларусь1 тайм
П1 1.01X 20П2 150
Шотландия
1 - 0 1 0
Испания1 тайм
П1 2.24X 2.98П2 3.75
Уэльс
1 - 0 1 0
Латвия1 тайм
П1 1.1X 8.6П2 40
Турция
0 - 1 0 1
Хорватия1 тайм
П1 9.6X 4.1П2 1.43
Косово
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм
П1 1.31X 3.95П2 28
Швейцария
1 - 0 1 0
Израиль1 тайм
П1 1.1X 8.6П2 36

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
0 - 2 0 2
Бельгия1 тайм
Реклама лига ставок Сделать ставку

Пресс-служба "Зенита": раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших Fan ID

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В "Зените" прокомментировали ситуацию с посещаемостью Газпром-Арены в связи с введением Fan ID
Фото: news.ru
- Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений. [...] Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика,- приводит комментарий пресс-службы Зенита "СЭ".

В связи с введением закона о необходимости для посещения матчей РПЛ оформить Fan ID, упала посещаемость на футбольных матчах, в том числе и на домашней арене "Зенита" "Газпром Арене". Фанатский "Вираж" отказался посещать игры, где требуется Fan ID. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в Санкт-Петербурге через различные организации раздаются бесплатные билеты на игры дружины Сергея Семака. В социальных сетях появлялись объявления о необходимости посещения стадиона. Сегодня было объявлено о том, что клуб разыграет 100 билетов среди любителей футбола, оформивших необходимый документ на поединок против "Спартака".

"Зенит" после 20 туров чемпионата России уверенно движется к своему очередному чемпионству. В случае победы коллектив из Санкт-Петербурга сможет прикрепить на свою эмблему вторую звезду. В 21 туре петербуржцы проведут домашний поединок против "Урала".


Зенит Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мирзов: атмосфера на "Арене-Химки" при Fan ID, как на товарищеской игре. На выезде с "Зенитом" играть приятнее
"Бавария" заинтересована в подписании Маунта. Хавбек "Челси" нравится Тухелю
Гендиректор "Химок": расторжение контракта с Тихим? Как минимум до конца сезона Дмитрий останется в клубе
Салихова: бесплатные билеты "Зенита"? Когда-нибудь они в накручивании подписчиков тоже признаются 4
Ари: у "Спартака" есть все, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Уверен, они докажут, что сильнее "Зенита" 2
Романцев: в моем "Спартаке" нашлось бы место Промесу 2
Грузия и Норвегия поделили очки в матче квалификации Евро-2024. Кварацхелия отыграл весь матч
Пресс-служба "Зенита": раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших Fan ID 4
Хавбек "Химок" Магомедов: настраиваемся на позитивный результат в матче с "Краснодаром"
Хавбек сборной Ирака Рашид: не исключаю, что в будущем перейду в клуб РПЛ. Российский футбол сильный
Белоруков: после исключения из еврокубков РПЛ потеряла свою значимость
Полузащитник "Оренбурга" Вера не исключил перехода в "Зенит"
"Чемпионат": Тихий разорвал контракт с "Химками", но получит по нему всю сумму до лета 2024 года
Дивеев: честно, я даже не знаю, до какого года действует мой контракт с ЦСКА
Тедеско – о предстоящем матче со сборной Германии: я всегда хочу побеждать, но мне нечего доказывать немцам