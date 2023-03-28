- Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса: необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений. [...] Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика,- приводит комментарий пресс-службы Зенита "СЭ".
В связи с введением закона о необходимости для посещения матчей РПЛ оформить Fan ID, упала посещаемость на футбольных матчах, в том числе и на домашней арене "Зенита" "Газпром Арене". Фанатский "Вираж" отказался посещать игры, где требуется Fan ID. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в Санкт-Петербурге через различные организации раздаются бесплатные билеты на игры дружины Сергея Семака. В социальных сетях появлялись объявления о необходимости посещения стадиона. Сегодня было объявлено о том, что клуб разыграет 100 билетов среди любителей футбола, оформивших необходимый документ на поединок против "Спартака".
"Зенит" после 20 туров чемпионата России уверенно движется к своему очередному чемпионству. В случае победы коллектив из Санкт-Петербурга сможет прикрепить на свою эмблему вторую звезду. В 21 туре петербуржцы проведут домашний поединок против "Урала".
Пресс-служба "Зенита": раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших Fan ID
В "Зените" прокомментировали ситуацию с посещаемостью Газпром-Арены в связи с введением Fan ID
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