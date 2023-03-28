По сообщениям СМИ, руководство "Торпедо" и 50-летний российский специалист Андрей Талалаев при расторжении контракта подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает запрет тренеру высказываться в СМИ о своем пребывании в клубе. За счет выполнения данного пункта Талалаеву была обещана компенсация.
Андрей Талалаев был утвержден наставником "Торпедо" в октябре 2022 года. С того момента россиянин провел у руля автозаводского коллектива 12 встреч, в которых одержал 2 победы (над ЦСКА (1:0) в Кубке России и технические 3:0 над "Пари НН" в РПЛ). Также в активе "Торпедо" 1 ничья и 9 поражений. За этот период коллектив из Москвы забил 10 и пропустил 19 голов. Недавно Талалаев покинул "Торпедо", а на его место пришел испанец Хосеп Клотет.
Источник "РБ Спорт"
"Торпедо" запретило Талалаеву высказываться на тему работы в клубе
Российский специалист Андрей Талалаев и "Торпедо" заключили специальное соглашение.
Фото: "Матч ТВ"