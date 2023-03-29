- Продлят ли контракт с Дзюбой? Не знаю. Может, его пригласят за рубеж. Не исключаю приглашения из Турции. Есть руководители, которые не обращают внимание на возраст. Не только главный тренер решает. Хотелось бы, чтобы он не заблудился, не спотыкался, - приводит мнение Шуплякова Sport24.
Для Артема Дзюбы весенняя часть РПЛ началась очень успешно. Футболист, вернувшийся в Россию после четырехмесячной командировки в Турции, за 3 тура российского первенства сумел набрать 4+1 по системе гол плюс пас. Сегодня было официально объявлено о том, что Артем - лучший игрок российской лиги в марте. Отметим, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России уже пробовал свои силы в другом первенстве. Летом 2022 года Дзюба покинул "Зенит" и пополнил состав "Аданы Демирспор". Но за турецкий коллектив Артем сумел провести всего 5 игр, в которых отметился 1 голом в ворота "Фенербахче" (2:3). В августе воспитаннику "Спартака" исполнится 35 лет. Свои очередные голы Дзюба может забить уже в эти выходные. "Локомотив" в рамках 21-го тура РПЛ приедет в гости к "Пари НН".
Детский тренер Дзюбы: может, Артема пригласят за рубеж. Есть руководители, которые не обращают внимание на возраст
Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился мыслями по поводу будущего своего бывшего подопечного.
Фото: ФК " Локомотив"