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Широков – о "Зените": у меня вопрос к русским ребятам, которые получили шанс — как вы готовы, почему не проявляете себя?

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Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился своими соображениями по поводу игры российских футболистов петербуржской команды.
Фото: РИА Новости
- У меня вопрос к русским ребятам, которые получили шанс — как вы готовы, почему не проявляете себя? Ведь есть разговоры в кулуарах, что русские сидят на лавке незаслуженно. А вот сейчас был Кубок, плюс в чемпионате бразильцы заскучали — это период, когда на первый план могут выйти те, кто имеет мало практики, но этой возможностью они не воспользовались: последовал вылет из Кубка, потом поражение от ЦСКА, - приводит мнение Широкова "РБ Спорт".

В "Зените" огромную роль играют легионеры (7 бразильцев и 2 колумбийца). Стабильное место в основе дружины Сергея Семака имеют российский голкипер Михаил Кержаков, правый защитник Вячеслав Караваев и опорный хавбек Далер Кузяев. Также много игрового времени получает нападающий Андрей Мостовой. Это весной из-за дисквалификации за драку в матчах Кубка России не смогли помочь "Зениту" Малком, Родригао и Вильмар Барриос. Вместо них вышли российские игроки. Зелимхан Бакаев заменил Малкома (2 гола в 2 поединках Кубка России), а вместо Родригао появился Дмитрий Чистяков.

Коллективу из Санкт-Петербурга не удалось продолжить борьбу за трофей. Команда у себя дома проиграла "Динамо" (1:1, 4-5 пен.). В 20-м туре РПЛ в матче с ЦСКА из-за травмы Барриоса в основе "Зенита" вышел левый защитник Данил Круговой. По итогам 90 минут встречи армейцы впервые с 2018 года сумели обыграть действующего чемпиона (1:0).


Широков Зенит
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