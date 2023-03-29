Его место занял 45-летний испанец Жозеп Клотет.
– Есть результаты, есть позиция тренерского штаба, руководства. Мы понимали, что надо что-то менять. Работа проведена прежним штабом большая, но дальше достичь целей у нас вместе не получалось. Ответственность за это на клубе и руководстве. У нас к Талалаеву и его штабу нет претензий. Они проделали большую работу. Но по каким-то причинам результат, которого мы вместе хотели, не достигли.
Клуб запретил Талалаеву давать интервью после ухода из "Торпедо"? Нет, конечно. Это расходится со здравым смыслом. Неустойка Талалаеву за досрочное расторжение контракта составила 10 млн рублей? Это не соответствует действительности, – цитирует Савина "РБ Спорт".
В третьей декаде марта "Торпедо" расторгло контракт с Андреем Талалаевым по взаимной договоренности сторон. Накануне столичный клуб объявило о назначении на его место 45-летнего испанского специалиста Жозепа Клотета, который прежде возглавлял итальянские клубы "Брешиа", СПАЛ, а также работал с командами второго английского дивизиона.
По итогам 20-ти сыгранных туров "Торпедо" является безоговорочным аутсайдером чемпионата России. На счету столичной команды всего десять баллов в 20 играх. Отставание от зоны переходных матчей составляет 7 очков. В дебютной для Клотета встрече 2 апреля "Торпедо" на выезде сыграет с "Ростовом", который с 41 очком располагается на второй строчке в таблице РПЛ.
Президент "Торпедо" Савин – об отставке Талалаева: по каким-то причинам результата, которого мы все хотели, не достигли
Президент "Торпедо" Ярослав Савин объяснил отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Торпедо"