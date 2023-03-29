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Пруцев: восемь спартаковцев в сборной - это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе

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Российский футболист Данил Пруцев оценил нахождение восьми игроков "Спартака" на мартовском сборе национальной команды.
Фото: "Чемпионат"
- Восемь спартаковцев в сборной — это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе. В "Спартаке" мы заряжены, хотим побеждать в каждом матче, радовать игрой зрителей. Конечно, приятно видеть знакомые лица в сборной. Но в целом у нас сложился очень дружный коллектив, - приводит мнение Пруцева "Чемпионат".

На прошедшие спарринги с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) было вызвано 8 футболистов "Спартака". Отметим, что капитан столичного коллектива Георгий Джикия из-за травмы не смог принять участие в мартовском сборе дружины Валерия Карпина. Спартаковский хавбек Данил Пруцев сумел дебютировать за российской сборную, поучаствовав в играх с Ираном и Ираком. С последними россиянин вышел в основе России. В этом сезоне "Спартак" после 20 туров замыкает лидирующую тройку, отставая на 1 балл от "Ростова" Карпина и на 8 очков от "Зенита", являющегося действующим чемпионом. За этот отрезок у команды Абаскаля 12 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Пруцев является игроком основы московского клуба и за 28 игр набрал 4+2 по системе гол плюс пас. 25 марта Данилу исполнилось 23 года.


Пруцев Спартак Сборная России
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