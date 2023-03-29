- "Краснодар" строится. Надеюсь, я получу тренерскую лицензию и поработаю в клубе. У меня офигенные воспоминания оттуда! Нужно прийти, ребят повоспитывать год-два. Может, пара человек выстрелит на хорошем уровне. Плюс все те, кто есть, — это команда мечты. С таким составом можно будет бороться за чемпионство, - приводит слова Быстрова "СЭ".
Бывший российский нападающий Владимир Быстров, завершивший карьеру летом 2018 года, защищал цвета "Краснодара" с 2014 по 2017 года. За этот отрезок россиянин провел 53 поединка за южный коллектив, в которых сумел забить 5 голов, а также отдать 4 результативных паса на своих партнеров по команде. У 31-летнего экс-игрока есть опыт работы помощником в юношеской сборной России (главным тренером был Александр Кержаков). В данный момент Владимир является экспертом "Матч ТВ". "Краснодар" в текущем розыгрыше российского первенства после 10 туров располагается на 8-й строчке, имея в своем активе 29 очков. Команду возглавляет серб Владимир Ивич.
Быстров: надеюсь, я получу тренерскую лицензию и поработаю в "Краснодаре". Нужно прийти, ребят повоспитывать год-два
Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров заявил о желании поработать в клубе в качестве тренера.
Фото: ФК "Зенит"