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Быстров: надеюсь, я получу тренерскую лицензию и поработаю в "Краснодаре". Нужно прийти, ребят повоспитывать год-два

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Бывший футболист "Краснодара" Владимир Быстров заявил о желании поработать в клубе в качестве тренера.
Фото: ФК "Зенит"
- "Краснодар" строится. Надеюсь, я получу тренерскую лицензию и поработаю в клубе. У меня офигенные воспоминания оттуда! Нужно прийти, ребят повоспитывать год-два. Может, пара человек выстрелит на хорошем уровне. Плюс все те, кто есть, — это команда мечты. С таким составом можно будет бороться за чемпионство, - приводит слова Быстрова "СЭ".

Бывший российский нападающий Владимир Быстров, завершивший карьеру летом 2018 года, защищал цвета "Краснодара" с 2014 по 2017 года. За этот отрезок россиянин провел 53 поединка за южный коллектив, в которых сумел забить 5 голов, а также отдать 4 результативных паса на своих партнеров по команде. У 31-летнего экс-игрока есть опыт работы помощником в юношеской сборной России (главным тренером был Александр Кержаков). В данный момент Владимир является экспертом "Матч ТВ". "Краснодар" в текущем розыгрыше российского первенства после 10 туров располагается на 8-й строчке, имея в своем активе 29 очков. Команду возглавляет серб Владимир Ивич.


Быстров Краснодар
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