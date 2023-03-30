– Советовался ли со мной по поводу "Челси" Захарян? Не. К информации о Захе и "Челси" мы в команде относились с юмором. Говорили ему: "Какой "Челси"? Куда ты собрался? Тут сиди!". На самом деле, верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там, – цитирует Тюкавина Sport24.
19-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна активно сватали в "Челси" в летнее трансферное окно 2022 года. Сделка сорвалась по околоспортивным причинам. Зимой синие уже не проявляли интереса к уроженцу Самары.
В январе и феврале Захарян мог стать игроком стамбульского "Галатасарая". Турецкая и российская пресса писали, что клубы уже согласовали сделку и удовлетворили финансовые аппетиты Арсена. Однако в последний момент трансфер заблокировал отец Захаряна Норайр. Вероятно, это было связано с политическими причинами.
Тюкавин: в команде относились к ситуации с юмором. Говорили Захаряну: "Какой "Челси"? Куда ты собрался? Тут сиди!"
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился отношением команды к слухам о возможном переходе хавбека бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский "Челси" прошлым летом.
Фото: ФК "Динамо"