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Павлюченко: Ари - один из самых грязных футболистов в моей карьере. Он вел себя на поле как негодяй

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Экс-нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко назвал самого грубого футболиста в своей карьере.
Фото: ФК "Краснодар"
"Наверное, Ари - один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле - поэтому, наверное, он один из них. Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой - получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно".

Бразильский нападающий Ари выступал за "Краснодар", московский "Спартак" и "Локомотив". Также он сыграл два матча в составе национальной сборной России после получения российского паспорта в 2018 году. С 2022 года 37-летний форвард выступает в бразильском "Атлетико Сеаренсе", а также является его спонсором. Всего за свою карьеру Ари принял участие в 407 матчах, в которых получил 46 желтых и 3 красных карточки.

Источник: "РБ Спорт"


Павлюченко Ари
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