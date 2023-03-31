- Прежде всего, надо отметить то, что меня заметили. Это одновременно приятно и важно для развития. Есть хороший сигнал. Значит, работаем в правильном направлении. Просто нужно прибавлять.
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов был включен в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком в марте этого года. Всего в расширенном составе Валерия Карпина было 12 футболистов, играющих на клубном уровне за красно-белых. До окончательной заявки добралось 10 игроков, среди которых не было Игнатова.
22-летний Игнатов играл за сборную России всех возрастов, однако до сих пор не дебютировал в основной национальной команде. Воспитанник "Спартака" отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 20 сыгранных матчах текущего сезона. Контракт обладателя Кубка России с красно-белыми рассчитан до 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Игнатов - о попадании в расширенный состав сборной России: хороший сигнал, меня заметили
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о своем попадании в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
Фото: James Williamson/Getty Images