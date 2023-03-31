– Я на стороне футбола. Понимал, что может до такого дойти. Потому что знаю Карпина очень давно. По-футбольному в его словах нет ничего противоестественного. Будь я на его месте, мог бы тоже так сказать. Тренер и не должен вцепляться в свой пост и держаться за него двумя руками.
Другой вопрос в том, что, когда Черчесова начали отодвигать от сборной, никто не говорил, что ему надо держаться за место. Все туда лезли, развивали тему, чтобы побыстрее его убрать. А потом эти же люди говорили: "Елки-палки, уж лучше бы Черчесов остался", – приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Напомним, на одной из недавних пресс-конференций Валерию Карпину был задан вопрос о том, как он отнесется к гипотетическому увольнению с поста главного тренера сборной России. 54-летний специалист ответил, что не умрет без работы в национальной команде и вообще не держится за эту должность. В результате Карпина подвергли всеобщему осуждению.
Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя резонансное высказывание рулевого "Ростова", призвал его определиться, с кем он себя отождествляет. Карпин был вынужден неоднократно пояснять свою позицию, что его слова были неверно истолкованы.
Мостовой – о словах Карпина: будь я на его месте, тоже мог бы так сказать. Тренер и не должен вцепляться в свой пост
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: РФС