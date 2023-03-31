Сегодня пресс-служба химчан в соцсетях официально объявила о расторжении соглашения между сторонами по обоюдной договоренности.
– Мы договорились о мирном расторжении контракта. Пожали руки с руководством, главным акционером. Претензий к клубу нет, меня отпустили. Открыт для предложений, – приводит слова Тихого Metaratings.
30-летний защитник выступал за "Химки" на протяжении трех с половиной лет и выполнял в подмосковной команде функции капитана. За это время уроженец Владивостока 107 раз появлялся на поле в чемпионате и Кубке России. Тихий забил один гол и отметился шестью результативными передачами.
Недавно появилась информация о конфликте между главным тренером химчан Спартаком Гогниевым и футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Именно этот скандал и стал катализатором расторжения контракта.
Тихий – об уходе из "Химок": мы договорились о мирном расторжении контракта. Претензий к клубу нет, меня отпустили
Экс-капитан "Химок" Дмитрий Тихий прокомментировал расставание с подмосковным клубом.
Фото: ФК "Химки"