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Тихий – об уходе из "Химок": мы договорились о мирном расторжении контракта. Претензий к клубу нет, меня отпустили

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Экс-капитан "Химок" Дмитрий Тихий прокомментировал расставание с подмосковным клубом.
Фото: ФК "Химки"
Сегодня пресс-служба химчан в соцсетях официально объявила о расторжении соглашения между сторонами по обоюдной договоренности.

– Мы договорились о мирном расторжении контракта. Пожали руки с руководством, главным акционером. Претензий к клубу нет, меня отпустили. Открыт для предложений, – приводит слова Тихого Metaratings.

30-летний защитник выступал за "Химки" на протяжении трех с половиной лет и выполнял в подмосковной команде функции капитана. За это время уроженец Владивостока 107 раз появлялся на поле в чемпионате и Кубке России. Тихий забил один гол и отметился шестью результативными передачами.

Недавно появилась информация о конфликте между главным тренером химчан Спартаком Гогниевым и футболистами команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Именно этот скандал и стал катализатором расторжения контракта.


Тихий Химки
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