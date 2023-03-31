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Денисов – об ошибках судей против "Спартака": арбитры допускают ошибки, извиняются. Для нас главное последовательность

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Защитник "Спартака" и дебютант сборной России Даниил Денисов порассуждал об ошибках судей в матчах с участием красно-белых в чемпионате и Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
– Обсуждаем ли судейство в команде? Для нас главная тема – наша собственная игра. Судьи допускают ошибки, признают их, извиняются. Так бывает, но этого не изменить. Несмотря на ошибки судей, мы сами должны выигрывать матчи. Пусть судейство комментируют эксперты и болельщики. Скажу лишь, что для нас главное – последовательность.

Отмененные голы Соболева? Во время матча это злит. Но если гол уже отменили, то вернуть все назад нельзя. Ты не можешь пойти что-то изменить. Все, гола нет. Нужно делать так, чтобы не пропускать или забивать еще, – цитирует Денисова "СЭ".

По итогам 2/3 турнирной дистанции "Спартак" замыкает тройку сильнейших клубов таблицы чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 40 очков после 20-ти сыгранных туров. Москвичи на один балл отстают от "Ростова" и на восемь – от лидирующего "Зенита".

В предыдущем туре красно-белые уступили на выезде "Оренбургу" со счетом 0:2, позволив дончанам подняться на второе место. В субботу, 1 апреля, "Спартак" на стадионе "Открытие Банк Арена" примет грозненский "Ахмат". В копилке чеченского клуба 32 очка в 20 матчах. Этот результат позволяет команде Сергея Ташуева располагаться на шестой строчке в таблице РПЛ.


Спартак Денисов Д Соболев
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