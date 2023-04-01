- После удаления мы сразу подумали, что будет тяжело играть. Не видел момент с удалением, я не судья. Вратарь сыграл блестяще? Да. Он пока молодой, надо дать время. Думаю, он будет играть в сборной. Лучший вратарь в РПЛ? Денис Адамов, - приводит мнение Нобоа "Чемпионат".
Наставник "Сочи" Курбан Бердыев в матче 21-го тура против "Динамо" (2:0) доверился 36-летнему ветерану Сослану Джанаеву, который занял место в рамке сочинцев. Но уже на 25-й минуте главный рефери поединка показал голкиперу красную карточку за фол против динамовца Дениса Макарова. На поле вышел 25-летний воспитанник "Краснодара" Денис Адамов, который не только сумел отбить назначенный 11-метровый, но также по ходу матча отметился рядом классных спасений. По итогам 90 минут Адамов сохранил свои ворота в неприкосновенности и был признан игроком матча. В этом сезоне у сочинца 14 встреч в различных турнирах, в которых он смог 1 раз отстоять на ноль, пропустив при этом 26 мячей.
Нобоа: Адамов будет в сборной России. Денис – лучший вратарь РПЛ
Эквадорский футболист "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением по поводу игры своего одноклубника Дениса Адамова.
Фото: "Чемпионат"