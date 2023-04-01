- Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, — это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
Колумбийский центрфорвард Матео Кассьерры, перешедший в "Зенит" летом 2022 года, пока не может открыть счет своим голам за петербуржцев в РПЛ. В матче 21 тура против "Урала" колумбиец вышел в основе дружины Сергея Семака и провел на поле 68 минут. Но не смог отметиться какими-либо результативными действиями. Вместо него в игру вступил российский центрфорвард Иван Сергеев и своим дублем принес петербуржцам три очка. Матео отличается только в Кубке России ("Зенит" прекратил борьбу за трофей). Всего на счету Кассьерры 4 гола и 6 голевых пасов в 25 встречах за коллектив из Санкт-Петербурга. У Сергеева за столько же матчей 12+5 по системе гол плюс.
Семак: Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает забитых мячей
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу игры колумбийского форварда Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"