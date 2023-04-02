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Гогниев - о 0:6 от "Краснодара": через тернии к звездам. На этом жизнь не останавливается

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Наставник "Химок" Спартак Гогниев поделился мыслями после поражения в матче 21-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:6).
Фото: ФК "Химки"
"Что здесь комментировать? Знали, что идем на риск. Получили красную карточку, потому что рисковали. Знали, что Кордоба цепляется за мячи. После удаления игра закончилась. Во втором тайме пропустили нелепый гол, психологически тяжело было что-то сделать. Ребятам надо сказать спасибо. Для нас это очередной удар, но через тернии к звездам. На этом жизнь не останавливается", - приводит слова Гогниева "Чемпионат".

Напомним, "Химки" в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги на своем домашнем стадионе пропустили шесть безответных мячей от "Краснодара". Дублем в составе гостей отметился колумбийский нападающий Джон Кордоба. Также забитыми мячами отличились Батчи, Кади, Ионов и Кривцов. Коллектив Спартака Гогниева по-прежнему находится в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. До окончания первенства осталось девять туров.


Гогниев Химки Краснодар
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