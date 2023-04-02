- Разочарованы, что не взяли три очка в матче с "Оренбургом". Но есть удовлетворение от игры, которая была сегодня. Думаю, что болельщикам она понравилась. Игра была на встречных курсах. Моментов мы создали больше и должны были выигрывать. Содержание матча было достойным.
Напомним, "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" в матче 21-го тура РПЛ со счетом 1:1. Коллектив Игоря Осинькина открыл счет в самом начале встречи, на 8-й минуте отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. Однако "Оренбург" отыграл разницу еще в первом тайме усилиями форварда Дмитрия Воробьева.
"Крылья Советов" набрали 21 балл и оставили за собой 12-ю строчку в турнирной таблице. Безвыигрышная серия самарцев достигла уже шести матчей. Последняя победа была одержана 23 февраля над "Динамо" в розыгрыше Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Корниленко - о матче с "Оренбургом": удовлетворение от игры есть, но разочарованы, что не взяли 3 очка
Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мыслями после ничьи с "Оренбургом" в матче 21-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"