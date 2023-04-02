- "Локомотив" хорошо играл в матче с "Пари НН" — счёт говорит сам за себя. Но не надо так радоваться — уровень чемпионата упал. А Дзюба – молодец, хорошо себя показывает. Думаю, что он заслужил новый контракт, - приводит мнение Смородской "Чемпионат".
Артем Дзюба и "Локомотив" заключили полугодичный договор в феврале 2023 года. С того момента футболист провел в РПЛ 4 поединка за коллектив из Москвы, в которых сумел забить 6 голов и 1 раз ассистировать на Максима Глушенкова в игре против "Краснодара" (3:2). Это лучший показатель по голам у железнодорожников в текущем сезоне. Для того, чтобы поразить ворота соперников воспитаннику "Спартака" требуется в среднем 53 игровые минуты. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Локомотива" довольно выступление россиянина и планирует пролонгировать с ним соглашение на более долгий срок. В 22 туре Артем встретится с "Зенитом", клубом где он провел последние 7 сезонов.
Смородская: Дзюба заслужил новый контракт с "Локомотивом"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу игры железнодорожников в весенней части сезона.
Фото: МатчПремьер