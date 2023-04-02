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Клотет – о поражении от "Ростова": игра начиналась для нас довольно легко, но потом мы быстро пропустили два мяча

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Новый наставник "Торпедо" Жозеп Клотет поделился мыслями по поводу поединка 21-го тура против "Ростова" (1:2).
Фото: РИА Новости
- Конечно, результат не тот, который мы хотели видеть. Соперник играл очень хорошо. В первую очередь поздравляю "Ростов" с победой. Игра начиналась для нас довольно легко, но потом мы быстро пропустили два мяча. Смогли во втором тайме вернуться в игру, доминировать. Не хватало точности в завершении, - приводит мнение Клотета "Матч ТВ".

Для нового испанского наставника "Торпедо" Жозеп Клотет дебют сложился не лучшим образом. Москвичи в гостях проиграли "Ростову". Отметим, что с 42-й минуты автозаводцы имели на одного игрока больше, но не смогли конвертировать это преимущество в какие-либо очки. Сначала защитник ростовчан Андрей Лангович забил первый мяч, затем другой защитник Евгений Чернов обеспечил дружине Карпина комфортную разницу. "Торпедо" только сумело сократить разницу до минимума. Гол на счету форварда Давида Караева. Коллектив из Москвы с 10 очками располагается на 16-й строчке. В 22 туре автозаводцы на своей домашней арене примут "Факел", который является конкурентом команды за сохранение прописки в РПЛ.


Ростов Торпедо Клотет
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