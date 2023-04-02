- Я уволил агронома? Как было в фильме "Кавказская пленница", часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на "Ростов Арене", то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно.
Ранее стало известно, что "Ростов" уволил агронома Альберта Ченибалаяна, который работал в клубе из Ростова-на-Дону уже более 20 лет. По слухам, решение о расставании со специалистом было принято после жалоб главного тренера Валерия Карпина на качество газона на домашнем стадионе ростовчан. Сам Ченибалаян в интервью после увольнения назвал Карпина "великим" и предложил все ему делать самому. Позднее "Ростов" в своих социальных сетях опубликовал видео, продемонстрировав качество газона после увольнения агронома.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин: я уволил агронома? Я Валера всемогущий? Это смешно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о своей причастности к увольнению агронома клуба.
Фото: ФК "Ростов"