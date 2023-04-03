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Дюков: в конце апреля или начале мая РФС примет решение о месте проведения матча за Суперкубок

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет принято решение о месте проведения матча за Суперкубок России по футболу в 2023 году.
Фото: РБК
- Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка. Пока других заявок нет. Сейчас Премьер-Лигой рассматривается регламент проведения Суперкубка: как только он будет утверждён, будет подготовлен проект заявочного меморандума. Дальше все желающие могут оформить этот заявочный меморандум и подать заявку. Я думаю, что в конце апреля или начале мая — это крайний срок — мы примем решение о месте проведения матча.

Суперкубок России 2022 года прошел в Санкт-Петербурге. В матче встречались чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка страны "Спартак". Разгромную победу 4:0 одержали сине-бело-голубые, которые выиграли титул в седьмой раз в истории, сравнявшись по количеству трофеев с московским ЦСКА.

Всего за всю историю российского футбола матчи за Суперкубок проводились 20 раз. В Москве игра за трофей проводилась 12 раз, в Санкт-Петербурге и Краснодаре - по два раза, в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Калининграде - по одному.

Источник: "Чемпионат"


Дюков Суперкубок России
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