"Дзюба сделал так, что "Локомотив" находится на подъеме и очень уверен. Понятно, что не только Артем участвует в голах, но в том, что команда показывает неплохую игру и отличный результат, это в большой степени благодаря Дзюбе. Главное ли он открытие весеннего отрезка чемпионата для меня? Однозначно", - цитирует Коновалова "Евро-Футбол.Ру".
Артем Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте. Коллектив Михаила Галактионова выиграл все 3 матча в чемпионате страны после возобновления первенства после зимней паузы, а россиянин непосредственно в это участвовал. Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале этого года, подписав с клубом соглашение до конца текущего сезона. Российский форвард на данный момент отличился забитыми мячами за "железнодорожников" во всех 6 встречах, в которых принимал участие. Также на его счету одна голевая передача.
Коновалов: Дзюба - главное открытие весенней части РПЛ
Футбольный эксперт Андрей Коновалов назвал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу главным открытием весенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"