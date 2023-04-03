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Коновалов: Дзюба - главное открытие весенней части РПЛ

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Футбольный эксперт Андрей Коновалов назвал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу главным открытием весенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба сделал так, что "Локомотив" находится на подъеме и очень уверен. Понятно, что не только Артем участвует в голах, но в том, что команда показывает неплохую игру и отличный результат, это в большой степени благодаря Дзюбе. Главное ли он открытие весеннего отрезка чемпионата для меня? Однозначно", - цитирует Коновалова "Евро-Футбол.Ру".

Артем Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте. Коллектив Михаила Галактионова выиграл все 3 матча в чемпионате страны после возобновления первенства после зимней паузы, а россиянин непосредственно в это участвовал. Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале этого года, подписав с клубом соглашение до конца текущего сезона. Российский форвард на данный момент отличился забитыми мячами за "железнодорожников" во всех 6 встречах, в которых принимал участие. Также на его счету одна голевая передача.


Дзюба Локомотив Коновалов
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