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Червиченко – о возможном назначении Юрана в "Пари НН": как-то это попахивает волшебством. Он не панацея от всех бед

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о возможном назначении Сергея Юрана в "Пари Нижний Новгород".
Фото: ФК "Спартак"
– Как-то это попахивает волшебством. Если бы Юран мог решать любую задачу, то вряд ли он бы был без команды полгода и возглавлял команду из нижней части таблицы. Юран – это не панацея от всех бед. Допускаю, что он вполне лучше того тренера, который сейчас в "Пари НН". Последнее место службы Юрана в "Химках" показательно, что с ним за четыре матча они набрали больше очков, чем за все последующие туры без него, – приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Накануне сразу несколько источников сообщили, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран на днях сменит Артема Горлова на тренерском мостике "Пари Нижний Новгород". 53-летний специалист оставался без работы с августа прошлого года после отставки из подмосковного клуба. После увольнения Юрана "Химки" выиграли только один из 23-х матчей.

Артем Горлов возглавил "Пари НН" во время зимней паузы, самостоятельно заплатив выкуп красноярскому "Енисею". В шести матчах чемпионата и Кубка страны поволжская команда под руководством 35-летнего уроженца Москвы одержала всего одну победу. В РПЛ "Пари НН" опустился в зону вылета и с 19 баллами располагается на тринадцатом месте в таблице.


Юран Нижний Новгород Червиченко Горлов
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