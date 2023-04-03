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Канчельскис: "Локомотив" сорвал джекпот, подписав Дзюбу. Уровень нашей лиги сильно просел, но это уже не его проблемы

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил яркое возвращение нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в чемпионат России.
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба снова всем все доказал. Без сомнений, это один из лучших нападающих в истории российского футбола. Да, уровень нашей лиги сильно просел в последние годы, что позволяет Артему в 34 года быть лучшим. Но это не его проблемы уже. Конечно, "Локомотив" сорвал джекпот, подписав Артема Дзюбу. Два года он еще сможет держать топ-уровень, – заявил Канчельскис в интервью "РБ Спорт".

Артем Дзюба находился без работы с ноября прошлого года, когда расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Во время зимней паузы 34-летнего форварда сватали в "Пари НН" и "Торпедо", но в итоге в начале февраля он подписал контракт с московским "Локомотивом". Дзюба был признан лучшим игроком чемпионата России по итогам марта и помог своей команде со 100% результатом пройти четырехматчевую дистанцию.

На счету новичка "железнодорожников" уже шесть голов в четырех играх РПЛ. Благодаря 12 очкам "Локомотив" стремительно покинул зону "стыков", переместившись с 14-го на 11-е место в таблице чемпионата России. Столько же очков - 25 - у "Урала", который удерживает десятую строчку благодаря преимуществу в личных встречах.


Локомотив Дзюба Канчельскис
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