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Орлов: Соболев и Дзюба – это разный уровень, футбольные качества у Артема гораздо выше

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Известный комментатор и тележурналист Геннадий Орлов поделился мнением об уровне игры Артема Дзюбы и Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
- Помните, я вам говорил: не надо сравнивать Соболева с Дзюбой. Это разный уровень. Футбольные качества у Дзюбы гораздо выше. Соболев в одиночку не может решить исход встречи. Артем же забивает и так и эдак. Пока форвард "Локомотива" — герой. Ни убавить, ни прибавить, - приводит мнение Орлова "СЭ".

34-летний центрфорвард Артем Дзюба, вернувшийся в РПЛ в феврале 2023 года, провел в РПЛ 4 встречи за "Локомотива". За этот отрезок россиянин забил 6 голов, это на один меньше, чем 26-летний спартаковец Александра Соболев, выступающий на позиции центрального нападающего. При этом барнаулец провел в РПЛ 20 игр. Также в активе Дзюбы один голевой пас. Соболев имеет в своем активе 7 ассистов. Артем тратит на гол в среднем 53 игровые минуты. Спартаковцу же для того, чтобы поразить ворота соперников необходимо примерно 219 игровых минут. В матче против "Пари НН" (4:0) лучший голеадор в истории российского первенства отметился дублем, забив один из голов пяткой. В 22-м туре Дзюбы сыграет против своего бывшего клуба "Зенита", в котором он играл с 2015 года.


Орлов Дзюба Соболев Спартак Локомотив
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