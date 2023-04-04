- Лечение Вильсона действительно проходит без хирургического вмешательства. В этом нет необходимости. С каждым днем он чувствует себя все лучше. Есть прогресс в восстановлении.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что восстановление нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора проходит без хирургического вмешательства. Из-за травмы колена французский футболист не играл за железнодорожников с ноября прошлого года. После зимней паузы Изидор еще не играл за "Локомотив". Также повреждение помешало нападающему перейти в зимнее трансферное окно в другой клуб. Из-за проваленного медосмотра сорвался трансфер Изидора в "Лион".
Источник: Sport24
Агент Изидора: лечение Вильсона проходит без хирургического вмешательства. С каждым днем он чувствует себя все лучше
Эммануэль Лакруа, агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, рассказал о ходе восстановления француза после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"