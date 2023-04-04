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Глушаков - о назначении Юрана главным тренером "Пари НН": надеюсь, что результат не заставит себя ждать

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Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Денис Глушаков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.
Фото: В городе N
-Как отнесся к приходу Юрана? Мы уже работали вместе в "Химках" и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать.

Сергей Юран и Денис Глушаков начинали текущий сезон в подмосковных "Химках", однако главный тренер был уволен спустя четыре матча со старта чемпионата, а полузащитник покинул клуб в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с "Пари Нижний Новгород", сыграв за нижегородцев к моменту назначения Юрана пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Экс-наставник "Химок" на посту главного тренера "Пари НН" сменил Артема Горлова, который провел во главе клуба лишь шесть игр.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Глушаков Юран Нижний Новгород
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