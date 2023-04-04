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"Хапоэль" Беэр-Шева заинтересован в переходе Ивана Игнатьева

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Российский футболист Иван Игнатьев может перебраться в чемпионат Израиля.
Фото: ФК "Локомотив"
По сообщениям СМИ, "Хапоэль" Беэр-Шева заинтересован в услугах 24-летнего российского центрфорварда "Локомотива" Ивана Игнатьева. Руководство израильского коллектива рассчитывает, что россиянин сумеет решить проблему с результативностью.

Иван Игнатьев в этом сезоне защищает цвета "Локомотива". За столичный клуб форвард забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 21 поединке. Для того, чтобы поразить ворота соперников Ивану требуется в среднем 227 игровых минут. Всего в РПЛ Игнатьев сыграл в 93 встречах, в которых сумел забить 21 мяч и 11 раз ассистировать свои партнерам по команде. Сегодня СМИ сообщили о том, что "Локомотив" не планирует продолжать сотрудничество с игроком. Летом он станет свободным агентом.

Источник: "СЭ"


Игнатьев Ив Локомотив
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