Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:30
Крылья СоветовНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
БрентфордНе начат
Вест Хэм
22:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Кремонезе
22:00
ФиорентинаНе начат

Кубок Франции

Новости
Нант
22:10
ЛионНе начат

Парфенов: не нравится этот формат Кубка. Думаю, Абаскаль еще не понял, что "Спартак" остался в турнире

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Урала" и наставник "Родины" Дмитрий Парфенов прокомментировал выход "шмелей" в финал верхней сетки плей-офф Кубка России в противостоянии с московским "Спартаком".
Фото: ПФК "Арсенал"
- Мне этот формат Кубка не нравится. Думаю, Абаскаль еще не понял, что "Спартак" остался в турнире. Есть формат Кубка, состоящий из двух матчей. Команда либо проходит, либо нет. Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдешь до финала. Сейчас это коммерческий турнир. Раз "Урал" прошел в финал Пути РПЛ, значит заслужил. Хочется поздравить команду, - передает слова Парфенова "РБ Спорт".

Ответный матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Урал" - "Спартак" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. В первой встрече в Москве была зафиксирована ничья 1:1, по сумме двух матчей (3:2) в финал Пути РПЛ вышли екатеринбуржцы. Московский клуб по регламенту турнира продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где в выездном матче второго этапа 1/2 финала встретится либо с тольяттинским "Акроном", либо с победителем матча "Краснодар" - "Ростов".


Кубок России Спартак Урал Парфенов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гаджиев: не вижу причин Йокановичу уходить из "Динамо", торопиться не надо. "Барселона" 8:0 проигрывает, и что?
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Он был единственным кандидатом 3
Шалимов: чем больше у "Спартака" выходит иностранцев, тем больше он напоминает среднюю немецкую команду 1
Силкин: при Йокановиче "Динамо" стало хуже, проседает. Прошлый тренер был эффективнее
Экс-тренер вратарей "Спартака" Дарвин: у меня уже закрались сомнения и насчет попадания в число призеров 8
Силкин: "Динамо" будто не хотело побеждать "Акрон". Зачем в Кубке выходить с таким настроем?
Костанца: не имею ничего против российского гражданства. Многие вещи стали бы проще, а для "Крыльев" - минус легионер
Бубнов: формат Кубка России - дурдом, абсурд полный! "Спартак" проиграл, но не вылетел - как теперь оценивать игру? 7
Шалимов: Дзюба должен не ругать, а благодарить "Пари НН" и "Торпедо", что они его не взяли 1
Костанца: сколько ни встречал русских людей - ни один из них не подходит под описание "злые и угрюмые" 3
Никита Чернов: конечно, с "Ростовом" у "Спартака" будет борьба, но и "Зенит" хочется догнать
Вратарь "Акрона" Волков: Калешин держит всё в ежовых рукавицах, жесткий и требовательный в плане дисциплины
Н. Чернов - о 0:0 "Спартака" с "Ахматом": надежно сыграли в обороне, это определенный шажок вперед 1
Йоканович расказал о причинах низкой результативности "Динамо" 3
Юран: могу заверить, что "Пари НН" не покинет РПЛ. Нас устроит только подняться выше 3