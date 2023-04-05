- Мне этот формат Кубка не нравится. Думаю, Абаскаль еще не понял, что "Спартак" остался в турнире. Есть формат Кубка, состоящий из двух матчей. Команда либо проходит, либо нет. Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдешь до финала. Сейчас это коммерческий турнир. Раз "Урал" прошел в финал Пути РПЛ, значит заслужил. Хочется поздравить команду, - передает слова Парфенова "РБ Спорт".
Ответный матч полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Урал" - "Спартак" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. В первой встрече в Москве была зафиксирована ничья 1:1, по сумме двух матчей (3:2) в финал Пути РПЛ вышли екатеринбуржцы. Московский клуб по регламенту турнира продолжит борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов), где в выездном матче второго этапа 1/2 финала встретится либо с тольяттинским "Акроном", либо с победителем матча "Краснодар" - "Ростов".
Парфенов: не нравится этот формат Кубка. Думаю, Абаскаль еще не понял, что "Спартак" остался в турнире
Экс-главный тренер "Урала" и наставник "Родины" Дмитрий Парфенов прокомментировал выход "шмелей" в финал верхней сетки плей-офф Кубка России в противостоянии с московским "Спартаком".
Фото: ПФК "Арсенал"