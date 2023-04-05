- Этот формат Кубка России у меня, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, с одной стороны, решили проблему увеличения числа матчей, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков. Однако дух кубковых противостояний, когда играют на выживание, совершенно исчез! Как вот теперь оценивать игру "Спартака"? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с "Уралом" в финале турнира. Это же цирк! Как можно дважды сыграть в Кубке с одной и той же командой?! Просто дурдом, абсурд полный! До лучшего додуматься не могли! - передает слова Бубнова Sportbox.
4 апреля московский "Спартак" проиграл на выезде екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России и уступил "шмелям" по сумме двухматчевого противостояния (2:3). В соответствии с регламентом текущего розыгрыша Кубка красно-белые не покидают турнир, а переходят в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов), где продолжат борьбу за трофей, уже не имея права на ошибку в виде поражения.
Формат турнира предполагает возможность того, что на каких-то стадиях друг с другом могут встретиться команды, уже игравшие между собой в турнире ранее. Так, соперники, которые составят финальную пару верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), с вероятностью 50% позднее сыграют между собой и в Суперфинале.
Бубнов: формат Кубка России - дурдом, абсурд полный! "Спартак" проиграл, но не вылетел - как теперь оценивать игру?
Экс-защитник "Спартака" Александр Бубнов высказал мнение о текущем формате Кубка России.
Фото: РФС