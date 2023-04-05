- Правда ли, что не получу никакой неустойки? Для меня как для тренера это вообще являлось делом второстепенным. Нашему штабу не на что жаловаться. Деньги нам платили. Поэтому поднимать речь еще и о каких-то неустойках... Не вижу смысла. Если Туфан Садыгов видит, что ты отдаешься полностью своему делу, он создаст все условия, сделает даже больше, чем обещал.
Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Гогниев не получит никакой денежной компенсации от "Химок" за расторжение соглашения.
3 апреля стало известно, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера подмосковного клуба по обоюдному согласию сторон. Это произошло после разгромного домашнего поражения со счетом 0:6 от "Краснодара" в рамках 21-го тура РПЛ. Гогниев руководил командой с сентября 2022 года. Под его руководством "красно-черные" выиграли всего 1 матч из 19. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 17:53. "Химки" за 9 игр до окончания чемпионата располагаются в зоне прямого вылета на предпоследнем, 15-м месте. В их копилке 13 набранных очков.
Источник: "СЭ"
Гогниев: не вижу смысла поднимать вопрос о выплате неустойки в "Химках"
Экс-наставник подмосковных "Химок" Спартак Гогниев рассказал о выплате денежной компенсации после увольнения из клуба.
Фото: ФК "Химки"