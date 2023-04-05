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Радченко: не сказал бы, что Малком - определяющий игрок "Зенита"

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Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказал мнение о том, что Малком не является игроком, определяющим игру петербуржцев.
Фото: "Чемпионат"
- Я бы не сказал, что Малком — определяющий игрок "Зенита". Определяющий игрок — вся команда. В клубе есть футболисты, которые могут взять на себя роль первой скрипки: в одной игре — Клаудиньо, во второй — Вендел, в последней игре им был Сергеев. Но если случится так, что Малком покинет "Зенит", то в атакующих действиях команда Семака точно потеряет, - приводит мнение Радченко "Чемпионат".

Этой зимой "ПСЖ" и "Зенит" вели переговоры о переходе 26-летнего игрока с российским паспортом Малкома, играющего на позиции нападающего. Предложение парижан не устроило руководство петербуржцев и новоиспеченный гражданин РФ остался в Санкт-Петербурге. Решение руководства "Зенита" никак не сказалось на Малкоме и за 4 весенних матча он забил 4 мяча. Всего на счету игрока 19+7 по системе гол плюс пас в 27 поединках за дружину Сергея Семака. Это лучший показатель в петербуржской команде. Договор уроженца Сан-Паулу с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2027 года. Недавно Малком заявил, что хотел бы вернуться в команду, которая играет в еврокубках. Ранее он защищал цвета "Барселоны".


Радченко Малком Зенит
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