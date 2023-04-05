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Ломаев – о матче с ЦСКА: отвратительное судейство в очередной раз!

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Российский голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился мыслями по поводу судейства кубкового поединка против ЦСКА (0:1).
Фото: "Чемпионат"
- Отвратительное судейство в очередной раз! Что за бред? Игрок ЦСКА даёт пас вратарю, он берёт мяч в руки, судья ставит свободный удар и после 30 секунд обсуждения отменяет решение. Касание от Писарского? Тогда зачем ставишь штрафной? Он по трактовкам не имеет права отменять своё решение. Это не пенальти и не удаление. Если он принял решение, то VAR никак не может повлиять на него. Не знаю, почему так сделал. Надо ему этот вопрос задать, - приводит мнение Ломаева "Чемпионат".

"Крылья Советов" вылетели из верхней сетке Кубка России, проиграв по сумме двух встреч ЦСКА (0:1, 2:2). Исход поединка решил автогол голландца Гленна Бейла. На 66-й минуте произошел спорный эпизод голкипер москвичей Владислав Тороп после паса бразильского защитника Виллиана Роши. По правилам должен бы быть назначен свободный удар, но главный рефери поединка разглядел касание форварда самарцев Владимира Писарского и продолжил игру. Российский голкипер дружины Игоря Осинькина Иван Ломаев в этом сезоне провел 22 встречи, в которых сумел 3 раза сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 32 мяча. Самарский коллектив не знает побед уже 7 игр подряд. Исправить положения волжане попробуют в 22 туре РПЛ. Их соперником станет "Сочи".


Кубок России Ломаев Крылья Советов ЦСКА
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