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Филимонов – об ошибках арбитров против "Спартака": мы слишком много обсуждаем судейские решения. Никакого заговора нет

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Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов отреагировал на большое количество судейских ошибок против красно-белых после возобновления сезона.
Фото: Telegram-канал Александра Соболева
– Мы очень много обсуждаем судейские решения. Лучше говорить о футболе, об игре. Не о судьях. К сожалению, часть футбола такова, что судьи ошибаются – они будут ошибаться всегда. Но комментировать их действия не вижу смысла. Лучше сосредоточиться на своей игре.

Никакого заговора, никаких таких вещей нет. Все ошибаются, и футболисты, и судьи. Но претензии высказываются только судьям. Сперва нужно наладить свою игру, – приводит слова Филимонова "СЭ".

Рестарт сезона ознаменовался несколькими результативными ошибками арбитров против "Спартака". Самой резонансной из них стал преждевременный свисток рефери из Димитрова Виталия Мешкова на последних минутах домашнего матча 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2). Из-за остановки игры пришлось отменить мяч, забитый нападающим красно-белых Александром Соболевым через доли секунды.

Эта ошибка стоила команде Гильермо Абаскаля двух потерянных очков. За девять туров до финиша сезона "Спартак" замыкает тройку лидеров таблицы РПЛ. Отставание от идущего вторым "Ростова" составляет три балла, от лидера и действующего чемпиона "Зенита" – десять. В общей сложности красно-белые не побеждают на протяжении четырех матчей в чемпионате и Кубке России.


Спартак Филимонов Соболев
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