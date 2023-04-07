Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Балтика
20:30
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
Наполи1 тайм
Милан
22:00
ЭмполиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
22:00
СтрасбургНе начат

Юран: я пообещал и губернатору, и болельщикам, что "Пари НН" не покинет РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран признался, что пообещал губернатору Нижегородской области Глебу Никитину оставить команду в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
– Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же "Химки" принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда была в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть.

Знал о потенциале "Пари НН", о возможностях игроков – все по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам: команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что все идет от головы, – цитирует Юрана "СЭ".

На этой неделе Сергей Юран сменил Артема Горлова на тренерском мостике нижегородской команды. 53-летний специалист оставался без работы с августа прошлого года. Теперь ему предстоит решить вопрос сохранения для "Пари НН" прописки в элитном дивизионе.

После четырех кряду поражений в чемпионате России в весенней части поволжский клуб с 19 очками опустился на 13-е место в таблице в зону "стыков". Любопытно, что перед возобновлением сезона "Пари Нижний Новгород" опережал "Локомотив" на шесть очков, а спустя четыре тура под руководством Артема Горлова уже отстает от "железнодорожников" на те же шесть баллов.


Юран Нижний Новгород Никитин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Петржела: для Дзюбы будет престижно сыграть с "Зенитом", ведь там он провёл лучшие годы
"ПСЖ" вступил в борьбу за Беллингема. Парижане уже связывались с окружением англичанина
Мозес – о Тавареше: он умеет классно обороняться, при этом виден его большой потенциал в атаке
"Интер" упустил победу над "Салернитаной" в Серии А, продлив безвыигрышную серию до 6 матчей
"Рубин" в четвертый раз подряд сыграл вничью, поделив очки с "Волгарем" в Первой лиге
Уткин – о словах Быстрова про слабых игроков в Медиалиге: засунь свой язык в задницу, Быстряк. Тебе в карьере везло 1
"СЭ": Черчесов может возглавить действующего чемпиона Турции "Трабзонспор"
Юран: я пообещал и губернатору, и болельщикам, что "Пари НН" не покинет РПЛ 1
Президент "Урала" Иванов: если посчитать, сколько в наших матчах судьи ошибались, то нам сниматься надо было восемь раз
Семин – о потолке зарплат в РПЛ: думаю, плохая идея. Вряд клубы поддержат такую инициативу 3
Агент Мантуана: повреждение носит несерьезный характер. Он пропустит только пять дней
Широков – о возрастном цензе: национальная сборная – не поле для экспериментов 1
Аршавин: если Пиняев перейдет в более сильную команду, то заиграет по-сумасшедшему 3
Червиченко: "Спартак" пытается склонить арбитров к комфортному для себя судейству. Понимаете, клуб истерит на этой теме 7
РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию новых футболистов