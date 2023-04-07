– Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же "Химки" принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда была в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть.
Знал о потенциале "Пари НН", о возможностях игроков – все по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам: команда не покинет РПЛ. Парни справятся. А футболистам объяснил, что все идет от головы, – цитирует Юрана "СЭ".
На этой неделе Сергей Юран сменил Артема Горлова на тренерском мостике нижегородской команды. 53-летний специалист оставался без работы с августа прошлого года. Теперь ему предстоит решить вопрос сохранения для "Пари НН" прописки в элитном дивизионе.
После четырех кряду поражений в чемпионате России в весенней части поволжский клуб с 19 очками опустился на 13-е место в таблице в зону "стыков". Любопытно, что перед возобновлением сезона "Пари Нижний Новгород" опережал "Локомотив" на шесть очков, а спустя четыре тура под руководством Артема Горлова уже отстает от "железнодорожников" на те же шесть баллов.
Юран: я пообещал и губернатору, и болельщикам, что "Пари НН" не покинет РПЛ
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран признался, что пообещал губернатору Нижегородской области Глебу Никитину оставить команду в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"