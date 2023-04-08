- Они должны изменить свой менталитет. "Спартак" играет не для того, чтобы просто участвовать в турнире: "Спартак" должен играть на победу в каждом матче.
"Спартак" единственный раз за последние 20 лет выиграл РПЛ в 2017 году. Сейчас красно-белые идут лишь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему после 21 сыгранного матча санкт-петербургскому "Зениту" 10 очков. В активе "Спартака" перед матчем с "Динамо", который состоится сегодня, 8 апреля, 41 очко. Чаще красно-белых за последние 20 лет победу в чемпионате России праздновали футболисты "Зенита", ЦСКА, "Локомотива" и "Рубина".
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: "Спартак" играет не для того, чтобы просто участвовать в РПЛ, им нужно менять менталитет
Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци заявил, что красно-белым нужно менять свой менталитет.
Фото: tuttomercatoweb.com