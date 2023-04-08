- Для меня это не пенальти. Потому что игроки в статике, рука лежит на животе, и футболист "Спартака" просто подгибает ноги и падает. Не вижу оснований для пенальти. Что?то похожее было в первом тайме, когда падал Соболев. Думаю, ни у кого не было сомнений, что там не было пенальти. И здесь плюс?минус что?то похожее. Если тебе руку положили на тело и тянут, то ты должен падать на спину. Зобнин падает вперед. Он почувствовал эту руку и захотел упасть, - приводит мнение Лапочкина "Матч ТВ".
"Спартак" спасся в поединке против "Динамо" благодаря голу Александра Соболева с 11-метрового. Форвард уверенно переиграл голкипера дружины Славиши Йокановича Антона Шунина. Судивший игру арбитр из Ростова Сергей Иванов увидел в действия израильтянина Эли Дасы, который боролся за позицию с Романом Зобниным, нарушение правил. Отметим, что ВАР, на котором сидел петербуржец Владислав Безбородов, был не согласен с решением Сергея и предложил ему пересмотреть эпизод на мониторе. Но даже после просмотра видеозаписи Иванов не изменил своего решения. Отметим, что Соболев был признан лучшим игроком встречи, так как помимо гола с пенальти, забил еще один мяч в первом тайме. Теперь команда Абаскаля имеет в своем активе 42 очка и по-прежнему замыкает лидирующую тройку.
Экс-арбитр Лапочкин: не вижу оснований для пенальти в ворота "Динамо". Зобнин почувствовал руку и захотел упасть
Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин поделился своей точкой зрения на пенальти в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком" (3:3).
Фото: Матч ТВ