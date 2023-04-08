- А главное, что теперь снова пойдут разговоры, что "Спартаку" помогли после встречи с судьями. А говорить будет "Ростов", который мог бы ещё сильнее от "Спартака" оторваться. И посмотрим, что на это будет отвечать РФС. Потому что отвечать тут нечего – это необъяснимый пенальти. Знаете, хочется поддерживать арбитров, но после такого – никак не получается, - приводит комментарий Федотова "Чемпионат".
"Спартак" сумел вырвать 1 очко в поединке с "Динамо" благодаря точному удару Александра Соболева с 11-метрового. Эпизод штрафной площадке "Динамо" произошел на 84-й минуте. Ростовчанин Сергей Иванов трактовал борьбу защитника дружины Славиши Йокановича Эли Дасы и спартаковца Романа Зобнина как нарушение правил. Отметим, что рефери из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов посчитал, что Сергей принял ошибочное решение и позвал его к монитору. Пересмотрев видеозаписи, Иванов все равно остался при своем мнении и показал желтую карточку Дасе. Стоит сказать, что ВАР еще дважды просматривал спорные эпизоды в штрафной "Динамо", но не нашел в них нарушения правил. Недавно руководство судейского корпуса и "Спартак" провели совместную встречу.
Экс-арбитр Федотов: теперь снова пойдут разговоры, что "Спартаку" помогли после встречи с судьями
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов дал оценку 11-метровому в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком" (3:3) в рамках 22-го тура РПЛ.
Фото: "СЭ"