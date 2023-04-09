54-летний футбольный эксперт поделился, что причиной попадания в больницу стали боли в спине.
– Это не в первый раз. Такая ситуация, что постоянно приходится что-то улучшать, что-то обезболивать. Старая травма – спина беспокоит. Но чувствую себя хорошо, все нормально. Пока не понятно, когда меня выпишут. Надеюсь, на следующей неделе, – приводит слова Мостового "СЭ".
Александр Мостовой известен российским любителям футбола в первую очередь по выступлениям за "Спартак" и "Сельту", а также ряд других европейских и отечественных команд. Россиянин принял решение повестить бутсы на гвоздь в 2005 году. За профессиональную карьеру он провел 517 матчей, в которых он сумел забить 143 гола, а также оформить 26 результативных передач.
В настоящее время Мостовой озабочен поиском средств для получения тренерской лицензии, а также выступает экспертом "Матч ТВ". Александр часто появляется в студиях аналитических передач. Кроме того, бывший футболист занимает пост наставника медиакоманды Fight Nights.
Александр Мостовой – о госпитализации: это не в первый раз. Постоянно приходится что-то улучшать, что-то обезболивать
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой подтвердил информацию о своей госпитализации.
Фото: "Чемпионат"