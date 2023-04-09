– Восстановление Игоря Акинфеева проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня игру в стартовом составе здоровье не позволяет провести, – цитирует Безуглова Telegram-канал клуба.
Встреча состоится в Москве на домашней арене ЦСКА. На игру назначен рефери из Улан-Удэ Роман Галимов. Он даст свисток в 16:30. Вместо Акинфеева место в рамке ворот "армейского" клуба займет 19-летний россиянин Владислав Тороп.
ЦСКА располагается на 4-й строчке, отставая от "Спартака", замыкающего лидирующую тройку, на 4 очка. У дружины Владимира Федотова три победы в четырех встречах весеннего отрезка РПЛ.
"Химки", которые на неделе расстались со Спартаком Гогниевым, находятся на 15-м месте, имея в своем активе 13 баллов. Поединок первого круга между соперниками завершился победой москвичей. Дубль на счету Федора Чалова.
Врач ЦСКА Безуглов – о решении оставить Акинфеева в запасе: игру в стартовом составе здоровье не позволяет провести
Врач "армейцев" Эдуард Безуглов раскрыл причину отсутствия капитана команды Игоря Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч 22-го тура с "Химками".
Фото: ПФК ЦСКА