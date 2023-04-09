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Семин: мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем - значимый футболист для "Локомотива"

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своей точкой зрения на выступление Артема Дзюбы за железнодорожников.
Фото: "Чемпионат"
- Форма Дзюбы? Многие говорили, что возраст уже не тот, но мастерство Дзюбы никуда не делось. Артем — значимый футболист для команды, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".

Сегодня российский центрфорвард Артем Дзюба впервые за 5 лет сыграет против "Зенита", в котором он провел 7 последних сезонов. Дружина Сергея Семака, являющаяся действующим чемпионом и лидером текущего розыгрыша РПЛ, проэкзаменует "Локомотив", одержавшего 4 победы подряд в национальном первенстве. Этому результату способствовала высокая результативность новичка столичного коллектива Артема Дзюбы, который сумел уже отличиться 6 раз за 4 игры. Также Артем записал на свой счет голевой пас. Форвард лидирует среди голеадоров команды в этом сезоне.


Семин Дзюба Локомотив
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