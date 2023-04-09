- Арбитры правы. Момент не очень сложный, судья находился в разрезе, всё видел. Глушенков тянется к мячу, играет в мяч, нет никакой подножки, руки просто лежат на спине. Такой контакт допускается в современном футболе, все хотят видеть атлетичную борьбу. Быстро проверил VAR, продолжили игру. – приводит мнение Лапочкина "Матч ТВ".
Сегодня "Зенит" гостит у "Локомотива" в рамках 22-го тура РПЛ. Столичному коллективу удалось открыть счет на 26-й минуте благодаря голу Максима Глушенкова. Он сумел воспользоваться ошибкой двух бразильцев Роберта Ренана, играющего на позиции центрального защитника, и опорного хавбека Вендела, перехватив мяч, и поразил ворота Михаила Кержакова. Сочинец Павел Кукуян, обслуживающий поединок в качестве арбитра, сразу же засчитал гол. У ВАР тоже не возникло вопросов к забитому мячу. В данный момент счет 1:1. Равенство на табло установил бразилец Вендел, который откликнулся на классный пас Малкома, и отправил мяч в угол ворот Лантратова.
Экс-арбитр Лапочкин: Кукуян правильно засчитал гол "Локомотива" в ворота "Зенита"
Бывший рефери РПЛ Сергей Лапочкин поделился своей точкой зрения на эпизод с первым голом "Локомотива" в ворота "Зенита" (1:1, идет второй тайм).
Фото: РПЛ