- Эта игра для меня показательна. Одно дело, когда видел команду до этого. Я футболистам в раздевалке сказал, что-то, что хотел, увидел на поле. Разберем ошибки, пропущены три мяча, это где?то индивидуальные ошибки. Второй тайм показал, что есть характер. Во втором тайме где?то и переиграли "Краснодар", - приводит комментарий Юрана "Матч ТВ".
"Пари НН" в гостях уступил "Краснодару" со счетом 1:3. Нижегородцы пропустили два гола от россиянина Никита Кривцова, играющего на позиции атакующего хавбека, в первые 15 минут игры. Дальше игра по-прежнему шла под диктовку южан. Третий гол в сетку ворот нижегородского коллектива отправил колумбийский центрфорвард Джон Кордоба. Дружина Сергея Юрана сумела размочить счет благодаря назначенному 11-метровому в ворота краснодарцев. "Пари НН" после 22 туров располагается на 13 месте, имея в своем активе 19 очков. В следующем туре нижегородцы приедут в гости в Москву. Там их соперником станет местное "Динамо".
Юран: футболистам в раздевалке сказал, что увидел на поле то, что хотел
Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился своими соображениями по поводу результата поединка с "Краснодаром" (1:3).
Фото: ФК "Химки"