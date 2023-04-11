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Агент Дивеева: из "Зенита" с нами никто не связывался

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к его клиенту.
Фото: ПФК ЦСКА
"Из "Зенита" с нами никто не связывался. У Игоря действующий контракт с ЦСКА, он футболист этого клуба", - цитирует Еремина "Чемпионат".

Ранее появилась информация об интересе со стороны "Зенита" к российскому защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

23-летний Дивеев, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в ЦСКА из "Уфы" в июле 2019 года. Контракт игрока с клубом действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 16 матчей за "армейцев", забил один гол и отдал один результативный ассист. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дивеева в 6 миллионов евро.


Дивеев ЦСКА Зенит
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