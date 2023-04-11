– Андрей Викторович – хороший специалист. Именно он стал архитектором успеха "Химок" в сезоне?2019/20, когда клуб получил прописку в РПЛ. Талалаев играет в долгую, умеет собирать боеспособный коллектив, приходит в клуб для достижения результата, построения системы подготовки футболистов.
Думаю, его не страшит вылет в Первую лигу. Он прекрасно знает, что сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время. Поэтому и контракт с ним заключен на длительный период, – приводит слова Терюшкова "Матч ТВ".
Сегодня, 11 апреля, руководство подмосковных "Химок" подтвердило назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера команды. Контракт с 50-летним специалистом подписан на пять лет. На момент прихода Талалаева в клуб его новая команда делит с "Торпедо" нижнюю строчку в таблице чемпионата России.
У обоих клубов по 13 очков. Подмосковный коллектив опережает черно-белых лишь благодаря победе в личной встрече в рамках 4-го тура РПЛ. Любопытно, что Талалаев был уволен в третьей декаде марта именно из "Торпедо".
Терюшков: Талалаева не страшит вылет в Первую лигу. Он прекрасно знает, что сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время
Экс-член наблюдательного совета "Химок", депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковной команды.
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