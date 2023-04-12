- Осуждаю ли я Марио Фернандеса за то, что он 10 лет играл в России, в том числе за сборную, но так и не освоил русский язык? Я считаю: когда легионеры играют в футбол так, как Марио Фернандес, то можно и глухонемым быть, - приводит слова Гусева Metaratings.ru.
32-летний правый защитник ЦСКА бразильского происхождения Марио Фернандес выступал за "армейцев" с июля 2012 по июля 2022 года. Летом 2016 года футболист получил российское гражданство и с октября 2017 года играл за сборную России, в составе которой провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. В том числе Фернандес сыграл во всех 5 матчах нашей национальной команды на домашнем ЧМ-2018, отметившись голевой передачей в матче группового турнира с Египтом (3:1) и забитым мячом в четвертьфинале против Хорватии (2:2, пен. 3:4).
По словам одноклубников Марио, защитник в быту разговаривал по-русски, однако интервью предпочитал давать на португальском языке. С января 2023 года футболист находится в аренде в бразильском "Интернасьонале", срок которой истекает в декабре.
Ролан Гусев - о русском языке: когда легионеры играют в футбол так, как Марио Фернандес, можно и глухонемым быть
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев ответил на вопрос о своем отношении к тому, что натурализованный защитник красно-синих и сборной России Марио Фернандес плохо говорит по-русски.
Фото: ПФК ЦСКА